Красноярск, 20 апреля, 2022, 02:48 — ИА Регнум. В среду, 20 апреля, в Красноярске переменная облачность, небольшой мокрый снег, дождь, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Березовый лес. Весна

В 06:30 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 20 на 21 апреля ожидается до +1… +2 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В четверг, 21 апреля, в Красноярске до +7… +10 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +1… +3 °C, дождь, мокрый снег.

В пятницу, 22 апреля, в Красноярске ожидается до +5… +10 °C днём и до −5… −3 °C ночью. Облачно, дождь, ночью снег.

20 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Туве местами высокая пожарная опасность 4 класса.

20−22 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 апреля в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 224 га – в Ермаковском, Каратузском и Шушенском районах.