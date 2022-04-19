Москва, 20 апреля, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Приложение китайской социальной сети TikTok снова стало доступно для российских пользователей в поисковой выдаче в App Store. Об этом 20 апреля сообщает ИА REGNUM.

Chantelle van Heerden TikTok

При запросе приложения оно по-прежнему не отображается, но его можно найти при вводе в поисковую строку маркетплейса слова «Likee». В Google Play приложение остаётся доступным, как и прежде.

Напомним, 19 апреля приложение TikTok исчезло из поисковой выдачи в App Store для российских пользователей. При этом оно осталось доступно по прямой ссылке на приложение, в случае ввода запроса в поисковике браузера.

TikTok — это социальная сеть, предназначенная для создания коротких видео, в том числе со спецэффектами и дополненной реальностью. В марте руководство социальной сети объявило об остановке возможности ведения прямых трансляций и распространения нового контента на территории России в связи с ужесточением российского законодательства.