Мехико, 20 апреля, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы у тихоокеанского побережья Мексики в штата Герреро на юго-западе страны, 19 апреля сообщила на своем сайте Национальная сейсмологическая служба республики.

Martin Luff Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 39 км к западу от города Сиуатанехо, а его очаг залегал на глубине 10 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. В Мехико, которое расположено примерно в 320 км от эпицентра сейсмособытия, подземные толчки почти не ощущались.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля у побережья архипелага Тонга в Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1.