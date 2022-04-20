Лиссабон, , 02:33 — REGNUM ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции у главы МИД Португалии Жоао Гомеса Кравиньу показал положительный результат. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

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«Это напоминание о том, что вирус до сих пор с нами, и мы должны быть начеку», — добавил он.

Политик добавил, что у него болезнь протекает в легкой форме. Тем не менее неделю он будет работать в дистанционном режиме.

Отмечается, что с начала пандемии в Португалии подтвердили более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.