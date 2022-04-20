Токио, , 02:24 — REGNUM Курс японской иены по отношению к американскому доллару опустился до значения 129,34 за $1, что является худшим показателем для валюты Японии за последние 20 лет. Об этом свидетельствует информация, полученная с онлайн-торгов.

Японские иены bfishadow

За сутки японская иена ослабла к доллару почти на 1%.

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился до 78,52 за $1, но ослаб к евро до 84,10 за €1.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей