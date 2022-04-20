Поти, Грузия, , 10:07 — REGNUM Очередное заседание депутатов сакребуло (муниципального собрания) грузинского города Поти завершилось громким скандалом, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Оппозиционные депутаты таким образом выразили протест по поводу отношения правительства к социально незащищенным слоям населения.

Оппозиция заявила, что социальный пакет, составленный для помощи семьям, живущим за чертой бедности, недостаточен, кроме того, социальный статус присваивается выборочно, по партийному признаку.

За заявлениями оппозиционеров последовала словесная перепалка. В конце концов, во время обсуждения вопроса о городском здравоохранении оппозиция с криками «Рабы Путина!», направленными в адрес большинства, с шумом покинули зал заседания сакребуло.