Рим, 20 апреля, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани 20 апреля отправляются в поездку по африканским странам, в ходе которой рассчитывают договориться в Анголе и Республике Конго о расширении сотрудничества в области энергетики. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МИД Италии.

Цитата из м/ф «Бармалей и морские пираты». Реж. Давид Черкасский. 1984. СССР «Не ходите, дети, в Африку гулять»

пресс-служба МИД Италии «Министр Ди Майо продолжает свои зарубежные поездки для интенсификации сотрудничества со странами-экспортёрами газа с целью диверсификации поставщиков и снижения зависимости от российского газа».

В Анголе и Республике Конго министры планируют встретиться с высшим руководством и подписать рамочные декларации о намерениях наращивать взаимодействие и сотрудничество в области энергетики.

В заявлении МИД отмечается, что в африканском турне министров будет сопровождать главный управляющий энергетической добывающей компании Eni Клаудио Дескальци.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что поиски источников энергии, альтернативных российским, «будут схожи с кампанией вакцинации» от коронавируса.

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