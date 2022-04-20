Гавайи, США, , 02:12 — REGNUM Полиция Гавайев в очередной раз арестовала известного актёра Эзру Миллера, который должен исполнить главную роль в будущем кинокомиксе «Флэш». Об этом 19 апреля сообщает портал The Wrap.

Эзра Миллер Скриншот YouTube

Стражи порядка задержали Миллера на остановке общественного транспорта ночью 19 февраля 2022 года за то, что он напал на некую женщину в частном доме. Они сообщили, что 29-летний актёр «рассердился после того, как его попросили уйти» и рассёк лоб 26-летней женщине, бросив в неё стул. Отмечается, что пострадавшая не стала обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в первый раз гавайская полиция арестовала Эзру Миллера около трёх недель назад. Инцидент произошёл 27 марта 2022 года, тогда актёр напал в баре на женщину, которая пела караоке, а также на мужчину, который играл в дартс. Голливудской звезде предъявили обвинение в хулиганстве и отпустили под залог. Помощник начальника полиции Гавайев Кеннет Киочо впоследствии сообщил, что с 7 марта 2022 года поступило около 10 звонков с жалобами на поведение Миллера.

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