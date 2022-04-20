Нью-Йорк, США, , 02:06 — REGNUM Более 2,5 млн жителей Украины получили убежище в России с момента государственного переворота 2014 года в Киеве, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский 19 апреля на заседании Совбеза ООН.

Дмитрий Полянский Un.org

«Только по официальным данным, с 2014 года за получением гражданства России, статуса беженца или временного убежища в нашей стране обратились по меньшей мере 1,7 миллиона человек», — отметил дипломат.

Он добавил, что еще 863 тысячи человек обратились с подобными просьбами с началом специальной военной операции.

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля администрация города Симферополь сообщила, что в школах Крыма учится почти тысяча детей с Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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