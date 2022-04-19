Калуга, 20 апреля, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Производство шин на предприятии в Калуге временно возобновил немецкий производитель шин Continental. Об этом 19 апреля сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

continental.ru Завод «Континентал Калуга»

Производство в Калуге и все экспортно-импортные операции в России руководство компании приостановило в начале марта в связи с введением санкционных мер Евросоюзом. Работа предприятия была временно возобновлена на прошлой неделе. В компании поясняют, что речь идёт о временном производстве из необходимости, целью не является получение прибыли.

Концерн обосновывает запуск производства «жёсткими уголовно-правовыми последствиями», которые грозят российскому подразделению в случае невыполнения местных заказов по уже заключённым договорам.

В России у концерна 1,3 тысячи сотрудников, основная их часть работает в Калуге. В компании утверждают, что цель возобновления производства — защитить от уголовного преследования персонал предприятия. При этом руководство Continental осуждает российскую спецоперацию на Украине и поддерживает антироссийские санкционные меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский автоконцерн General Motors объявил, что «бессрочно приостанавливает» деятельность на территории России.