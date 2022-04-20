Бангкок, , 01:56 — REGNUM В Таиланде за прошедшие сутки скончались 129 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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Также за 19 апреля в стране выявили 16 891 носителя SARS-CoV-2. Власти отмечают, что рост заболеваемости мог возникнуть из-за массовых поездок внутри королевства в связи с государственными праздниками. Ожидается, что в ближайшие две недели в Таиланде могут появиться несколько крупных очагов распространения COVID-19.

При этом таиландское правительство в ближайшие дни намерено рассмотреть вопрос о возможном ослаблении ограничительных мер для приезжих. Не исключается, что в королевстве отменят часть карантинных ограничений, чтобы увеличить поток туристов в страну и оживить экономику.