Пентагон: доставка американских гаубиц на Украину — вопрос нескольких дней
Вашингтон, 20 апреля, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Пентагон рассчитывает доставить на Украину свои тяжёлые гаубицы уже в ближайшие дни. Об этом пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 19 апреля заявил журналистам.
Отвечая на вопрос о возможной поставке на Украину дополнительных снарядов для этих гаубиц, Кирби отметил, что сейчас ему «нечего сообщить о дальнейших поставках». Но, если потребность в дополнительных снарядах для 155-мм гаубиц возникнет в будущем, «США будут в первых рядах, делая всё возможное, чтобы доставить их».
Напомним, в соответствии с решением президента США Джо Байдена Киев наряду с другим вооружением, получит 18 155-мм гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов к ним. 18 апреля Пентагон объявил, что в ближайшие дни начнёт обучать украинских военнослужащих пользоваться американской гаубичной артиллерией.
Как сообщало ИА REGNUM, артиллерийские орудия крупного калибра и боеприпасы решили отправить «в помощь» ВСУ власти Канады.