Вашингтон, 20 апреля, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Пентагон рассчитывает доставить на Украину свои тяжёлые гаубицы уже в ближайшие дни. Об этом пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 19 апреля заявил журналистам.

U.S. Marine Corps Гаубица

Джон Кирби «Что касается гаубиц, думаю, очень скоро вы увидите, что их перебросят. На сегодняшний день мне нечего сказать о доставке, но я думаю, что вы увидите, что их отвезут очень скоро, как и боеприпасы для них… Это вопрос нескольких дней».

Отвечая на вопрос о возможной поставке на Украину дополнительных снарядов для этих гаубиц, Кирби отметил, что сейчас ему «нечего сообщить о дальнейших поставках». Но, если потребность в дополнительных снарядах для 155-мм гаубиц возникнет в будущем, «США будут в первых рядах, делая всё возможное, чтобы доставить их».

Напомним, в соответствии с решением президента США Джо Байдена Киев наряду с другим вооружением, получит 18 155-мм гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов к ним. 18 апреля Пентагон объявил, что в ближайшие дни начнёт обучать украинских военнослужащих пользоваться американской гаубичной артиллерией.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерийские орудия крупного калибра и боеприпасы решили отправить «в помощь» ВСУ власти Канады.