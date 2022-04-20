Киев, 20 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Грузинская женщина-снайпер Дареджан Майсурадзе принимает участие в боевых действиях на Украине, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

U.S. Marine Corps Снайпер

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«Я состою в управлении полиции, как бывший сотрудник МВД. Формируется группа из нынешних и бывших сотрудников, и мы отправляемся патрулировать город. Мы контролируем, чтобы не было саботажа. Мы относительно спокойны благодаря тому, что нас не бомбят, мы просто живем под вой сирен. Мы всё подготовили, и если они захотят посмотреть на нас, мы встретим их по мере необходимости. Мы готовы ко всему», — сказала Майсурадзе.

Напомним, что на Украине с 2014 года воюет отряд грузинских наёмников.