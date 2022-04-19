Бейрут, 20 апреля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на заводе на западе Ливана, где производились ванны, сообщает ливанское национальное новостное агентство.

Dave Hogg Пожар

Уточняется, что возгорание произошло на предприятии в деревне Фанар. В результате пожара погибли три человека, еще двое пострадали. Пострадавших доставили в больницу, на месте происшествия спасатели и Красный Крест продолжают поиски людей. Пока причина пожара неизвестна, другие детали не сообщались.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в американском городе Плакемин произошла утечка хлора на химическом заводе компании DOW. Отмечалось, что утечка произошла в результате пожара на предприятии. Сведений о пострадавших не поступало.