Дамаск, , 01:25 — REGNUM По меньшей мере один человек в результате взрыва мины, установленной террористами на обочине дороги в сирийской провинции Хама. Об этом 20 апреля сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя полиции.

Взрыв Jumping cheese

Инцидент произошел в поселке Абу-Лиффа, расположенного к востоку от города Саламия. Снаряд сдетонировал, когда по дороге двигался легковой автомобиль. Погибший был водителем транспортного средства.

В автомобиле также находилось еще несколько человек, которые получили ранения. Их доставили в больницу. Полиции удалось выяснить, что устройство было установлено террористами из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что в последнее время боевики активизировали свою деятельность на востоке Хамы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в результате взрыва противопехотной мины в сирийской провинции Хасака погибла несовершеннолетняя. Ее мать и сестра получили ранения.

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