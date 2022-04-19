Амман, 20 апреля, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II вернулся на родину из Германии, где в одной из клиник ему была сделана операция. Об этом 19 апреля сообщило агентство Petra.

Kingabdullah.jo Король Иордании Абдалла II

60-летний король Иордании страдал периодическими болями в позвоночнике, причиной которых стали прыжки с парашютом во время службы в королевском спецназе. По совету врачей в начале апреля Абдалла II отправился в специализированную клинику во Франкфурт-на-Майне. Монарху была сделана операция по удалению межпозвоночной грыжи в грудном отделе позвоночника.

Абдалла II планирует принять участие в заседании комитета по Иерусалиму Лиги арабских государств, оно намечено на 21 апреля и будет посвящено эскалации насилия на Храмовой горе. Инициатором проведения совещания выступил сам монарх, который переговорил по телефону с рядом арабских лидеров. Темой телефонной беседы стали «шаги по противодействию незаконным мерам израильских властей в отношении иерусалимской мечети Аль-Акса».

Прибыв на родину, король Иордании выразил благодарность сыновьям и дочерям страны, арабским братьям и сёстрам, а также друзьям из разных стран мира за беспокойство о его самочувствии в связи с проведённой операцией. Абдалла II «выразил искреннюю признательность за их благородные чувства».

Напомним, столкновения в Восточном Иерусалиме обострились после посещения еврейскими паломниками Храмовой горы. Сотрудники израильской полиции разогнали протестующих арабов и задержали несколько десятков человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подразделения израильской полиции МАГАВ применили специальные средства при разгоне молящихся в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. По данным палестинского агентства WAFA, после применения израильскими силовиками спецсредств медпомощь потребовалась 153 арабам, всего пострадали 250 человек. Среди израильтян как минимум восемь раненых.