Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Дебютный тизер кинокомикса «Тор 4: Любовь и Гром» посмотрели более 200 млн раз за сутки. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 19 апреля.

Тор в борьбе со злом Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США

Суммарно на всех платформах за 24 часа после премьеры ролик набрал 209 млн просмотров. Таким образом, видео попало в пятёрку наиболее просматриваемых тизеров от Marvel за всю историю.

Напомним, что мировая премьера фильма «Тор 4: Любовь и Гром» намечена на 8 июля 2022 года. В настоящее время неизвестно, появится ли лента в российском прокате.

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