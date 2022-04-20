Вашингтон, 20 апреля 2022, 09:23 — REGNUM Дебютный тизер кинокомикса «Тор 4: Любовь и Гром» посмотрели более 200 млн раз за сутки. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 19 апреля.
Суммарно на всех платформах за 24 часа после премьеры ролик набрал 209 млн просмотров. Таким образом, видео попало в пятёрку наиболее просматриваемых тизеров от Marvel за всю историю.
Напомним, что мировая премьера фильма «Тор 4: Любовь и Гром» намечена на 8 июля 2022 года. В настоящее время неизвестно, появится ли лента в российском прокате.
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