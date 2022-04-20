Вашингтон, 20 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Дебютный тизер кинокомикса «Тор 4: Любовь и Гром» посмотрели более 200 млн раз за сутки. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 19 апреля.

Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США Тор в борьбе со злом

Суммарно на всех платформах за 24 часа после премьеры ролик набрал 209 млн просмотров. Таким образом, видео попало в пятёрку наиболее просматриваемых тизеров от Marvel за всю историю.

Напомним, что мировая премьера фильма «Тор 4: Любовь и Гром» намечена на 8 июля 2022 года. В настоящее время неизвестно, появится ли лента в российском прокате.