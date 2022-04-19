Ашхабад, 20 апреля, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов «по состоянию здоровья» отправил в отставку министра торговли и внешнеэкономических связей Оразмырата Гурбанназарова. Об этом 19 апреля сообщает Государственное информационное агентство Туркмении.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

из Указа президента Туркмении «Освободить Гурбанназарова Оразмырата по состоянию здоровья от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана».

Постановлением президента на должность временного исполняющего обязанности главы ведомства назначен заместитель министра Бегенч Гочмоллаев.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров.

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