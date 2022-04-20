Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден заявил, что не знает, совершит ли он поездку в Киев. Об этом он заявил 19 апреля журналистам в американском штате Нью-Гэмпшир.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Так президент ответил на соответствующий вопрос прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Джо Байден объявил о своей готовности лично отправиться в Киев. 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер в ближайшее время должен посетить Украину.

18 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США пока не планирует отправлять Байдена в Киев.