Москва, , 09:23 — REGNUM Российская телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о планах стать мамой в третий раз. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 19 апреля.

Ляйсан Утяшева

«Конечно, задумываюсь. Но тема для меня очень личная, пока не готова публично обсуждать ее», — заявила телеведущая. Также Утяшева отметила то, что практически всё свободное время проводит в компании супруга Павла Воли.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Вместе супруги воспитывают двух детей — сына Роберта и дочь Софию.

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