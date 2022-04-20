Абуджа, , 00:58 — REGNUM Неизвестные боевики убили трех человек, ранее взятых в заложники, в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Нигерия

Сообщается, что тела погибших обнаружили в кустах у шоссе между Кадуной и Абуджей. Предполагается, что погибшие были среди десятков человек, которых бандиты похитили несколько недель назад в деревне Чикун. В настоящее время полиция продолжает поиски похищенных, чтобы их освободить.

При этом бандиты продолжают угрожать расправами над заложниками, если за них не выплатят выкуп. Причем в первую очередь боевики обещают убивать женщин.