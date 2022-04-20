Вашингтон, 20 апреля 2022, 09:22 — REGNUM Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) выпустил новый видеоклип под названием Purple Stamp. Об этом 19 апреля сообщил портал Rap Radar.

Kodak Black
Kodak Black
Кадр из клипа Purple Stamp

В ролике с преобладанием фиолетового цвета артист рассказывает о трудностях в своей жизни до популярности и нынешней роскоши. Примечательно, что в съёмках клипа также поучаствовала родная мать рэпера.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Kodak Black представил свой новый студийный альбом под названием Back For Everything. Пластинка включила в себя 19 треков, а единственным гостем выступил Lil Durk (Дёрк Бэнкс).

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