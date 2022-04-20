Вашингтон, 20 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) выпустил новый видеоклип под названием Purple Stamp. Об этом 19 апреля сообщил портал Rap Radar.

Кадр из клипа Purple Stamp Kodak Black

В ролике с преобладанием фиолетового цвета артист рассказывает о трудностях в своей жизни до популярности и нынешней роскоши. Примечательно, что в съёмках клипа также поучаствовала родная мать рэпера.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Kodak Black представил свой новый студийный альбом под названием Back For Everything. Пластинка включила в себя 19 треков, а единственным гостем выступил Lil Durk (Дёрк Бэнкс).