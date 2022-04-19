Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 апреля ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 499,51 пункта (1,45%), до уровня 34 911,20 пункта. S& P 500 подорожал на 70,52 пункта (1,61%), до уровня 4462,21 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 287,30 пункта (2,15%), до уровня 13 619,66 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $5,21 (4,84%), до уровня $102,40 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 апреля снижением на фоне инфляционных рисков и продолжения сезона корпоративной отчётности.

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