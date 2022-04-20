Приштина, , 07:54 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 19 апреля на своей странице в социальной призвал Сербию бороться с организованной преступностью вместе с Косово.

Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай Klankosova.tv

Приведем полный текст публикации Харадиная:

Соединенные штаты Америки, Великобритания и все страны НАТО вошли в Косово в 1999 году. чтобы остановить геноцид. С тех пор эти страны также привержены спокойствию и безопасности региона.

Порядок и закон соответствуют интересам каждого гражданина, в обоих государствах — Косово и Сербии.

С другой стороны, организованная преступность не имеет ни политической, ни этнической принадлежности и угрожает нам всем. Это интерес обязанность обоих правительств — Косово и Сербии — бороться с пограничной организованной преступностью. Такие акты не должны прощаться.

Ранее на КПП Зубин Поток были предприняты пять покушений на убийство пограничников с использованием огнестрельного оружия и ручных гранат.

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