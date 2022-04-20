Оттава, , 00:24 — REGNUM Сумму в размере $1 млрд внесли власти Канады на специальный счет Международного валютного фонда (МВФ), открытый для кредитования Украины. Об этом заявила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева 19 апреля в ходе видеоконференции.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она напомнила, что возможность пополнения указанного счета есть и у других стран, которые хотят внести свой вклад «в поддержку» Киева. Георгиева отметила, что МВФ сотрудничает с правительством Украины «по проблемам сохранения макроэкономической и финансовой стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля канадское правительство объявило о том, что Канада планирует предоставить Киеву до 1 млрд канадских долларов ($794 млн) в виде кредита через специальный счет Международного валютного фонда (МВФ).

15 апреля Reuters сообщило, что Украина получит от Японии кредит в размере 13 млрд иен (около $103 млн).