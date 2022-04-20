Приштина, Сербия, 20 апреля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Полиция Косово и миссия ЕС по защите демократии через право EULEX 19 апреля провели совместные учения «Быстрое действие» на полигоне «Врела» в Косово.

Hipi Zhdripi Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за ходом учений наблюдали глава EULEX Ларс-Гуннар Вигемарк и представители миссии НТО в Косово KFOR.

Участники учений продемонстрировали навыки взаимной кооперации и коммуникации, а также вмешательства и регулирования локальных проблемных ситуаций с целью поддержания общественного порядка. Примером таких ситуаций назвали работу с толпой.