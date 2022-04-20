Севилья, Испания, , 00:05 — REGNUM 19 апреля «Бетис» из Севильи в матче 33-го тура испанской Примеры 2021/22 минимально уступил «Эльче» со счетом 0:1. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

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Единственный мяч на 82-й минуте встречи после передачи Хосана забил 25-летний испанский нападающий Тете Моренте – 0:1. Красную карточку на 90+3-й минуте получил Поль Акуоку.

Бригада арбитров: Хавьер Альберола | Теодоро Собрино | Иван Эрнандес Рамос | Марта Хуерта де Аза | Давид Медье Хименес.

Составы команд:

«Бетис»: Силва, Бартра, Песселья, Сабали, Миранда (Морено, 81’), Акуоку, Хуанми (Тельо, 73’), Фекир (Карвалью, 81’), Каналес, (Гуардадо, 58’), Жозе (Иглесиас, 73’).

«Эльче»: Бадия, Роко, Гонсалес, Верду (Барраган, 59’), Паласиос (Хосан, 46’), Мохика (Оласа, 71’), Гумбау, Гути, Фидель (Моренте, 59’), Перес (Милья, 87’), Понсе.

«Эльче», одержав десятую победу в сезоне и набрав 38 очков, укрепился на тринадцатой позиции в турнирной таблице Примеры. «Бетис» с 57-ю очками упустил возможность подняться на четвертую строчку.