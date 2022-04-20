Тбилиси, , 00:07 — REGNUM Каждые выходные в Тбилиси будут проходить концерты с участием звёзд грузинской эстрады, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Формула».

На дискотеке Цитата из к/ф «Лихорадка субботнего вечера». Реж. Джон Бэдэм. 1977. США

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, проект «Под небом Тбилиси», который был приостановлен из-за пандемии, будет возобновлен после пасхальных праздников.

«Эти мероприятия могут быть проведены в разных районах Тбилиси, чтобы привлечь как можно больше людей. Кроме того, мы поможем представителям этой отрасли, которая серьезно пострадала от пандемии. Люди тоже, конечно, жаждали таких мероприятий, потому что за последние два года было много ограничений. Поэтому реализация этого проекта сегодня очень важна», — сказал Каладзе.