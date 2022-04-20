Милан, Италия, , 00:00 — REGNUM 19 апреля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в ответном матче полуфинала Кубка Италии сезона 2021/22 разгромил «Милан» со счетом 3:0.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились 24-летний форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес (4’ Маттео Дармиан, 40’ Хоакин Корреа) и Робин Госенс (82’ Марцело Брозович). Желтые карточки получили Тео Эрнандес, Милан Шкриниар и Фикайо Томори.

Статистика матча («Интер»/ «Милан»)

Удары 10/17

Удары в створ 4/6

Владение 48%/52%

Нарушения 16/12

Угловые 5/6

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Бастони (Д’Амброзио, 79’), Барелла, Дармиан, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73’), Перишич (Госенс, 79’), Мартинес (Джеко, 70’), Корреа (Санчес, 70’).

«Милан»: Меньян, Калабрия (Габбиа, 73’), Калюлю, Томори, Эрнандес, Беннасер (Крунич, 73’), Тонали (Диас, 46’), Кессье, Салемакерс (Мессиас 46’), Леау (Лазетич, 86’), Жиру.