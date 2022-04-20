Приштина, Сербия, 20 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Косово и глава «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай 19 апреля заявил, что его партия отныне не будет принимать участие в заседаниях парламента до тех пор, пока не будет создана следственная комиссия по энергетике.

(сс) Foreign, Commonwealth & Development Office Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выступил с пресс-конференцией, в ходе которой обвинил правительство в растрате миллионов евро на оплату счетов косовских сербов, проживающих на севере республики, а также в препятствовании созданию комиссии.

Также политик не преминул упрекнуть правительство в отказе от американского проекта строительства газопровода, который якобы угрожает безопасности Косово.