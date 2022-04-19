Ливерпуль, Великобритания, 19 апреля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. 19 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче тридцатого тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Первый мяч на пятой минуте встречи забил 25-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Луис Диас после передачи Мохаммеда Салаха – 1:0. Через семнадцать минут Салах удвоил преимущество хозяев – 2:0. На экваторе второй половины Садио Мане довел счет до разгромного, замкнув передачу Диаса – 3:0. Через семнадцать минут Салах оформил дубль и установил окончательный счет – 4:0.

Статистика матча («Ливерпуль»/ «Манчестер Юнайтед»)

Удары 13/2

Удары в створ 5/1

Владение 71%/29%

Угловые 8/2

Нарушения 3/6

Составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Робертсон, Фабиньо (Милнер, 86’), Алькантара (Кейта, 80’), Хендерсон, Мане, Салах, Диас (Жота, 70’).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Магуайр, Линделеф, Джонс (Санчо, 46’), Погба (Лингард, 10’), Ван-Биссака, Матич, Фернандеш, Рэшфорд, Эланга (Ханнибал, 84’).

«Ливерпуль», одержав 23-ю победу в сезоне и набрав 76 очков, временно обошел «Манчестер Сити» и поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 54-мя очками опустился на шестую позицию.