Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2022, 23:55 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер режиссёра Роберта Эггерса «Варяг», в котором роль прототипа шекспировского Гамлета сыграет Александр Скарсгард. Видео было опубликовано 19 апреля на портале Screen Rant.

Кадр из фильма «Варяг» Роберта Эггерса
Кадр из фильма «Варяг» Роберта Эггерса
Скриншот YouTube

В новом ролике создатели картины показали несколько впечатляющих боевых сцен. В одной из них исландский принц Амлед спрыгивает с крепостной стены и сбивает всадника с лошади, чтобы потом лишить его жизни. В целом ролик даёт понять, что в фильме зрители увидят довольно много жестоких сцен из средневековья.

Отметим, что актёрский состав будущего фильма вполне можно назвать звёздным, кроме Скарсгарда в проекте участвуют Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо, Аня Тейлор-Джой, Бьорк и Хафтор Бьёрнссон. Премьера картины в Стокгольме состоялась 28 марта 2022 года, в кинопрокат США она выйдет 22 апреля 2022-го.

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