Лос-Анджелес, США, , 23:55 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер режиссёра Роберта Эггерса «Варяг», в котором роль прототипа шекспировского Гамлета сыграет Александр Скарсгард. Видео было опубликовано 19 апреля на портале Screen Rant.

Кадр из фильма «Варяг» Роберта Эггерса Скриншот YouTube

В новом ролике создатели картины показали несколько впечатляющих боевых сцен. В одной из них исландский принц Амлед спрыгивает с крепостной стены и сбивает всадника с лошади, чтобы потом лишить его жизни. В целом ролик даёт понять, что в фильме зрители увидят довольно много жестоких сцен из средневековья.

Отметим, что актёрский состав будущего фильма вполне можно назвать звёздным, кроме Скарсгарда в проекте участвуют Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо, Аня Тейлор-Джой, Бьорк и Хафтор Бьёрнссон. Премьера картины в Стокгольме состоялась 28 марта 2022 года, в кинопрокат США она выйдет 22 апреля 2022-го.

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