20 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 07:22 — REGNUM Заявление председателя российско-иранского делового совета Владимира Обыденова о том, что Иран может заменить для России ряд позиций западных товаров, начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не, ну я не могу. Ей Богу, Иран? Серьёзно? Мы сами не можем средства гигиены производить? Кастрюли и сковородки тоже никак? Нам нужно всё это только закупать? Самим делать это законодательно что ли запрещено?» — возмущается Марина П.

Многие пользователи были рады услышать, что Иран не стал поддаваться западной антироссийской истерии, а принялся налаживать тесные экономические взаимоотношения с РФ.

«Отлично! У нас ещё и Китай под боком есть, который делает вообще всё на свете! Россия не пропадёт, все необходимые товары всегда будут», — убеждён Артемий Г

Китайские товары Mstyslav Chernov

Некоторые комментаторы отмечают, что Иран, долгие годы живущий под американскими санкциями, как никто другой понимает все тяготы России. Поэтому данная помощь окажется для Москвы крайне полезной, а Тегеран получит выгодный для себя рынок сбыта.

«Иранцы вовремя подсуетились и правильно сделали. В России выгодно вести бизнес, кто бы что ни говорил. Люди, которые сталкиваются с ведением того же бизнеса где-то в Америке после России, понимают, как же легко и комфортно было у нас и намного выгоднее, чем на Западе», — пишет София В.

Часть людей не понимает, почему Россия не может сама производить бытовую химию и кухонную утварь.

«Всё время ищем, где бы что-нибудь заменить. Это российская национальная идея такая? Лишь бы купи-продай, а самому что-нибудь сделать – ни-ни», — отметил Михаил Д.

«Я думал, что импортозамещение означает замену всех иностранных товаров на свои собственные. Мы без иранских товаров, что, прожить не сможем что ли?» — задаётся вопросом Илья К.

Ряд пользователей указывает на то, что импорт из-за рубежа — естественная вещь для всех стран, главное в этом во всём не забывать про своё собственное производство.

«Надо всё делить пополам. Одна половина — импорт, а другую половину делать самим», — предлагает Ева А.

«Без импорта сейчас ни одна страна на планете не живёт. Понятно, что отечественное производство развивать необходимо, но надо разделять: производство шампуней можно отдать иранцам, а самим нужно производить самолёты, поезда и космические ракеты», — считает Павел И.

Нашлись и те, кто считают, что российская экономическая модель должна претерпеть значительные изменения.

«А почему мы должны кормить иранцев? Своё всё мы производить должны и тому же Ирану и продавать! Рабочие места и рынки сбыта. В чём проблема наших властей? Почему времена меняются, а их барыжное сознание остаётся прежним?» — вопрошает Иван В

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Напомним, 19 апреля председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов заявил РИА Новости о том, что Иран может заменить для России ряд позиций западных товаров, начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари.