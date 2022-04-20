Тимур Кондратьев, 20 апреля 2022, 07:22 — REGNUM Заявление председателя российско-иранского делового совета Владимира Обыденова о том, что Иран может заменить для России ряд позиций западных товаров, начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иран
Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не, ну я не могу. Ей Богу, Иран? Серьёзно? Мы сами не можем средства гигиены производить? Кастрюли и сковородки тоже никак? Нам нужно всё это только закупать? Самим делать это законодательно что ли запрещено?» — возмущается Марина П.

Многие пользователи были рады услышать, что Иран не стал поддаваться западной антироссийской истерии, а принялся налаживать тесные экономические взаимоотношения с РФ.

«Отлично! У нас ещё и Китай под боком есть, который делает вообще всё на свете! Россия не пропадёт, все необходимые товары всегда будут», — убеждён Артемий Г

Китайские товары
Китайские товары
Mstyslav Chernov

Некоторые комментаторы отмечают, что Иран, долгие годы живущий под американскими санкциями, как никто другой понимает все тяготы России. Поэтому данная помощь окажется для Москвы крайне полезной, а Тегеран получит выгодный для себя рынок сбыта.

«Иранцы вовремя подсуетились и правильно сделали. В России выгодно вести бизнес, кто бы что ни говорил. Люди, которые сталкиваются с ведением того же бизнеса где-то в Америке после России, понимают, как же легко и комфортно было у нас и намного выгоднее, чем на Западе», — пишет София В.

Часть людей не понимает, почему Россия не может сама производить бытовую химию и кухонную утварь.

«Всё время ищем, где бы что-нибудь заменить. Это российская национальная идея такая? Лишь бы купи-продай, а самому что-нибудь сделать – ни-ни», — отметил Михаил Д.

«Я думал, что импортозамещение означает замену всех иностранных товаров на свои собственные. Мы без иранских товаров, что, прожить не сможем что ли?» — задаётся вопросом Илья К.

Ряд пользователей указывает на то, что импорт из-за рубежа — естественная вещь для всех стран, главное в этом во всём не забывать про своё собственное производство.

«Надо всё делить пополам. Одна половина импорт, а другую половину делать самим», — предлагает Ева А.

«Без импорта сейчас ни одна страна на планете не живёт. Понятно, что отечественное производство развивать необходимо, но надо разделять: производство шампуней можно отдать иранцам, а самим нужно производить самолёты, поезда и космические ракеты», — считает Павел И.

Нашлись и те, кто считают, что российская экономическая модель должна претерпеть значительные изменения.

«А почему мы должны кормить иранцев? Своё всё мы производить должны и тому же Ирану и продавать! Рабочие места и рынки сбыта. В чём проблема наших властей? Почему времена меняются, а их барыжное сознание остаётся прежним?» — вопрошает Иван В

Импортозамещение
Импортозамещение
Www.ank72.ru/

Напомним, 19 апреля председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов заявил РИА Новости о том, что Иран может заменить для России ряд позиций западных товаров, начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари.