Приштина, , 07:50 — REGNUM Ученики средних школ Приштины 19 апреля провели митинг с требованием о повышении качества образования в Косово. Митинги также прошли в других городах Косово.

Ученик Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в руках школьники держали плакаты «Не хочется в школу», «Качество образования», «Равенство, безопасность, образование», «Куда смотрят психологи».

Протест был организован ученическим советом Косово и снисходительно встречен министерством образования Косово. Консультацию при организации протеста оказала неправительственная организация молодежный совет Косово.

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