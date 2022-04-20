Приштина, Сербия, 20 апреля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Ученики средних школ Приштины 19 апреля провели митинг с требованием о повышении качества образования в Косово. Митинги также прошли в других городах Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в руках школьники держали плакаты «Не хочется в школу», «Качество образования», «Равенство, безопасность, образование», «Куда смотрят психологи».

Протест был организован ученическим советом Косово и снисходительно встречен министерством образования Косово. Консультацию при организации протеста оказала неправительственная организация молодежный совет Косово.