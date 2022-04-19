Гамбург, Германия, 19 апреля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. 19 апреля «Фрайбург» в матче полуфинала Кубка Германии сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Гамбургом» из второй Бундеслиги. Встреча, проходившая в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», завершилась со счетом 3:1.

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Забитыми мячами в составе гостей отметились Нильс Петерсен (11’), Николас Хефлер (17’) и Винченцо Грифо (35’ пенальти). Единственный гол «Гамбурга» на 88-й минуте забил Роберт Глатцель после передачи Миро Мухайма.

Бригада арбитров: Дениз Айткин | Кристиан Диц | Маркус Зинн | Флориан Бадштюбнер | Бенджамин Бранд.

Составы команд:

«Гамбург»: Даниэль Фернандес, Мориц Хайер, Себастьян Шонлау, Йоша Вангоман (Миро Мухайм, 82’), Марио Вушкович, Сонни Киттель, Лудовит Рейс (Миккель Кайфманн, 69’), Бакери Джатта (Фариде Алиду, 82’), Йонас Мефферт, Ансси Сухонен (Гиорги Чакветадзе, 85’), Роберт Глатцель.

«Фрайбург»: Марк Флеккен, Филипп Линхарт, Нико Шлоттербек, Джонатан Шмид (Килианн Силдиллия, 90’), Кристиан Гюнтер, Максимилиан Эггештайн, Роланд Шаллаи (Лукас Хеллер, 64’), Николас Хефлер, Чон У Ён (Яник Хаберер, 79’), Винченцо Грифо (Ноа Вайсхаупт, 79’), Нильс Петерсен (Эрмедин Демирович, 64’).