Лондон, , 23:39 — REGNUM 19 апреля в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» «Фулхэм» в матче 43-го тура Чемпионшипа сезона 2021/22 разгромил «Престон Норт Энд». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Александар Митрович Ardfern

Забитыми мячами отметились 27-летний таранный форвард сборной Сербии Александар Митрович (9’ Джо Брайан, 41’ Харри Уилсон) и 19-летний атакующий полузащитник молодежной сборной Португалии U21 Фабио Карвалью.

Статистика матча («Фулхэм»/ «Престон»)

Удары 12/8

Удары в створ 6/1

Владение 61%/39%

Угловые 6/5

Нарушения 13/14

Составы команд:

«Фулхэм»: Родак, Тим, Адарабиойо, Уильямс, Брайан, Рид (Сери, 70’), Кебано, Уилсон, Кэрни Кавалью (Рид, 75’), Митрович (Муниз, 77’).

«Престон»: Иверсен, ван ден Берг, Линдсей, Хьюз, Вайтман, Джонсон, Макканн, Эрл (Диаби, 46’), Потс (Синклер, 69’), Эванс (Магир, 25’), Арчер.