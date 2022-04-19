Дубль Митровича принес «Фулхэму» победу над «Престоном»
Лондон, 19 апреля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. 19 апреля в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» «Фулхэм» в матче 43-го тура Чемпионшипа сезона 2021/22 разгромил «Престон Норт Энд». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.
Забитыми мячами отметились 27-летний таранный форвард сборной Сербии Александар Митрович (9’ Джо Брайан, 41’ Харри Уилсон) и 19-летний атакующий полузащитник молодежной сборной Португалии U21 Фабио Карвалью.
Статистика матча («Фулхэм»/ «Престон»)
Удары 12/8
Удары в створ 6/1
Владение 61%/39%
Угловые 6/5
Нарушения 13/14
Составы команд:
«Фулхэм»: Родак, Тим, Адарабиойо, Уильямс, Брайан, Рид (Сери, 70’), Кебано, Уилсон, Кэрни Кавалью (Рид, 75’), Митрович (Муниз, 77’).
«Престон»: Иверсен, ван ден Берг, Линдсей, Хьюз, Вайтман, Джонсон, Макканн, Эрл (Диаби, 46’), Потс (Синклер, 69’), Эванс (Магир, 25’), Арчер.