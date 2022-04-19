Прага, , 23:39 — REGNUM Студия Bohemia Interactive опубликовала описание к очередному обновлению игры на выживание DayZ. Об этом 19 апреля сообщает портал DSOGaming.

Компьютерная игра DayZ

Разработчики отметили в публикации, что патч 1.17 в первую очередь ориентирован на улучшение управления и интерфейса, а также на крафтинг (создание предметов). Кроме того, обновление расширяет список гражданского огнестрельного оружия. В частности, теперь геймеры могут настроить чувствительность элементов управления, отвечающих за прицеливание, перемещение и передвижение на автомобилях. Обновление также внесло некоторые изменения в VOIP (голосовой чат). Кроме публикации описания патча Bohemia Interactive выложила в сеть трейлер.

Напомним, полноценный релиз DayZ состоялся 27 марта 2019 года, игра находилась в стадии раннего доступа около шести лет. Она представляет собой шутер с механиками выживания.

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