Бирмингем, Великобритания, 19 апреля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» может приобрести голкипера «Астон Виллы» из Бирмингема и сборной Аргентины по футболу Дамиана Эмилиано Мартинеса.

Логотип Ювентуса

Как сообщает издание TYC Sports, в подписании 29-летнего вратаря заинтересован лично главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

За «Астон Виллу» Дамиан Мартинес выступает с 16 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» за 17,4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

Соглашение аргентинца с клубом из Бирмингема рассчитано до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Дамиан Мартинес принял участие в тридцати матчах за «Астон Виллу», в которых пропустил 43 мяча. Девять игр вратарь отстоял на ноль.