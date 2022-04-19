Москва, 19 апреля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 19 апреля рассказал на брифинге о том, сколько военной техники ВСУ уничтожено за всё время спецоперации ВС РФ на Украине.

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Так, уничтожено 140 самолётов ВСУ и 490 БПЛА. Также было поражено 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня.

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине уничтожению подверглись также 1021 орудие полевой артиллерии ВСУ, миномёт и 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.