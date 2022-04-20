Москва, 20 апреля 2022, 09:20 — REGNUM Российская актриса Алла Михеева записала эксклюзивную композицию для финала сериала «Обоюдное согласие». Об этом 19 апреля пишет портал Film. ru.
«Песню написал мой одногруппник Миша Гусев, и, когда я впервые услышала ее, записанную под фортепиано, сразу влюбилась», — рассказала актриса. Услышать песню можно на титрах заключительного эпизода сериала, в котором Михеева сыграла подругу главной героини (Светлана Иванова).
Напомним, что премьера сериала «Обоюдное согласие» состоялась 18 марта 2022 года на видеосервисе Kion. Режиссёром проекта выступила Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь»).
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