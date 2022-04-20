Москва, 20 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Российская актриса Алла Михеева записала эксклюзивную композицию для финала сериала «Обоюдное согласие». Об этом 19 апреля пишет портал Film. ru.

Кадр из интервью для Азамата Мусагалиева Алла Михеева

«Песню написал мой одногруппник Миша Гусев, и, когда я впервые услышала ее, записанную под фортепиано, сразу влюбилась», — рассказала актриса. Услышать песню можно на титрах заключительного эпизода сериала, в котором Михеева сыграла подругу главной героини (Светлана Иванова).

Напомним, что премьера сериала «Обоюдное согласие» состоялась 18 марта 2022 года на видеосервисе Kion. Режиссёром проекта выступила Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь»).