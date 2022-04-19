Джуканович обещал вернуть свою партию к власти в Черногории
Подгорица, 19 апреля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Формирование в Черногории правительства меньшинства одновременно означает возвращение Демократической партии социалистов (ДПС) на позиции, важные для функционирования государства. Об этом заявил президент Черногории и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович 19 апреля.
«Это переходное решение до следующих парламентских выборов, которые ознаменуют возвращение ДПС на место стержня проевропейской политики Черногории», — процитировало издание Vijesti слова Джукановича.
Напомним, что ДПС потерял большинство в парламенте в результате выборов в августе 2020 года. Тогда правительство возглавил кандидат оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. Правительство Кривокапича досрочно отправлено в отставку после того, как парламент высказал недоверие премьеру и его кабинету.