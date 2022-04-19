Подгорица, 19 апреля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Формирование в Черногории правительства меньшинства одновременно означает возвращение Демократической партии социалистов (ДПС) на позиции, важные для функционирования государства. Об этом заявил президент Черногории и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мило Джуканович

«Это переходное решение до следующих парламентских выборов, которые ознаменуют возвращение ДПС на место стержня проевропейской политики Черногории», — процитировало издание Vijesti слова Джукановича.

Напомним, что ДПС потерял большинство в парламенте в результате выборов в августе 2020 года. Тогда правительство возглавил кандидат оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. Правительство Кривокапича досрочно отправлено в отставку после того, как парламент высказал недоверие премьеру и его кабинету.