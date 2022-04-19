Москва, 19 апреля 2022, 23:34 — REGNUM Три украинских беспилотника ВСУ сбиты 19 апреля российскими средствами противовоздушной обороны, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Уточняется, что украинские БПЛА российские средства ПВО сбили над населёнными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское.
Что касается российских ракетных войск, то они уничтожили 19 апреля два пункта управления подразделений ВСУ, склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, скопление украинской военной техники.
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