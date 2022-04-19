Москва, 19 апреля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника ВСУ сбиты 19 апреля российскими средствами противовоздушной обороны, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пуск ракеты средствами ПВО

Уточняется, что украинские БПЛА российские средства ПВО сбили над населёнными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское.

Что касается российских ракетных войск, то они уничтожили 19 апреля два пункта управления подразделений ВСУ, склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, скопление украинской военной техники.