Рим, , 23:29 — REGNUM Госдолг Италии в 2022 году сократится на 0,3% ВВП до 150,9% ВВП, с таким прогнозом выступили 19 апреля эксперты Международного валютного фонда.

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Рекордный рост госдолга был зафиксирован в первый год эпидемии коронавируса (2020) — длительные карантины и рост расходов по ряду статей привели к увеличению дефицита бюджета и повышению госдолга со 134,1 до 155,3% ВВП.

В ближайшие годы госдолг Италии будет снижаться, но уровень 2019 года не будет достигнут даже через пять лет (к 2027 году госдолг сократится лишь до 148,7% ВВП), полагают в МВФ.