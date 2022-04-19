Рим, 19 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено предложить властям ЕС «существенно пересмотреть» параметры так называемого «Пакта о стабильности и росте», передают национальные СМИ 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В министерстве экономики и финансов полагают, что в связи с резким ростом цен на энергоресурсы и вызванными им проблемами в экономике Евросоюзу нужно пересмотреть приоритеты.

Вероятно, речь пойдет о смягчении правил дефицита, то есть страны — члены ЕС смогут быстрее согласовывать с Брюсселем наращивание дефицита бюджета для увеличения объема поддержки граждан и бизнеса.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.